Margot Robbie mostra su Twitter il nuovo trailer del thriller Terminal

ha postato su Twitter un nuovo trailer del film, thriller a tinte noir diretto dal regista. La star di, in uscita nelle sale cinematografiche italiane da oggi, è ormai una delle attrici più richieste a Hollywood, anche in seguito alla candidatura per l'Oscar quale miglior attrice protagonista.

Terminal è ambientato nel cuore oscuro di una città sconfinata e anonima. La trama segue le vicende di due assassini impegnati in una pericolosa missione, un insegnante costretto a combattere con una malattia letale, un misterioso custode e una curiosa cameriera che vive una pericolosa doppia vita.

Le loro storie s'intrecceranno e finiranno nella rete di una misteriosa mente criminale desiderosa di vendetta.

Margot Robbie, candidata all'Oscar per il ruolo di Tonya Harding in Tonya di Craig Gillespie, è la protagonista di un cast che comprende Simon Pegg, Mike Myers, Max Irons e Dexter Fletcher.

Il film è l'opera prima di Vaughn Stein, che si è occupato anche della stesura della sceneggiatura. RLJE ha acquisito i diritti del film e prevede di distribuirlo nelle sale dal prossimo 11 maggio.

Margot Robbie ha conosciuto il successo grazie al ruolo in The Wolf Of Wall Street di Martin Scorsese al fianco di Leonardo DiCaprio e negli ultimi anni si è distinta in ruoli molto diversi fra loro, tra cui quello di Harley Quinn in Suicide Squad di David Ayer e recentemente in Vi presento Christopher Robin di Simon Curtis.