Margot Robbie, i migliori film della star di Tonya secondo Rotten Tomatoes

Questa sera Margot Robbie torna in tv con Tonya, il film del 2017 diretto da Craig Gillespie e incentrato sull'incredibile storia di Tonya Harding, protagonista nel 1994 di uno dei più grossi scandali del pattinaggio artistico americano.

Proprio Tonya secondo Rotten Tomatoes è la migliore pellicola dell'attrice che ha ricevuto un tasso di gradimento pari all'89%. In pochi sanno che Margot Robbie ha deciso addirittura di produrre questo film, credendo moltissimo nelle sue potenzialità e per interpretare la protagonista si è sottoposta ad estenuanti allenamenti arrivando ad ottenere ottimi risultati nel campo del pattinaggio.

In ordine decrescente segue La grande scommessa che ha ricevuto un indice di gradimento pari all'88%. Memorabile è la sua scena in piscina, mentre tra champagne e bolle di sapone tenta di spiegare le fondamenta della finanza. C'era una volta ... a Hollywood ha ricevuto ben l'85% di giudizi positivi. Nel film di Tarantino, Robbie interpreta la defunta attrice Sharon Tate, una delle vittime degli efferati omicidi di Charles Manson.



Al quarto posto troviamo The Walf of Wall Street che ha raggiunto un indice di gradimento pari all'80%. All'epoca di questa pellicola la Robbie non era ancora uno dei volti più amati di Hollywood ma, alcune delle sue scene sono entrate nell'immaginario collettivo e i fan sembrano non averne mai abbastanza di Naomi Lapaglia. Infine, troviamo Sopravvissuti, il film post-apocalittico che è stato gradito dal 79% del pubblico, anche se a detta di molti è stato un terribile flop.

A vostro avviso, quale è il miglior film di Margot Robbie? Fatecelo sapere nei commenti e se vi va, date uno sguardo alla nostra recensione di Tonya.