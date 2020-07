Margot Robbie, meraviglioso ritratto di Harley Quinn firmato Jim Lee: il costo è da urlo

Jim Lee, arcinoto disegnatore DC Comics, in questi mesi di quarantena ha avviato un'iniziativa benefica basata su quello che gli riesce meglio, ovvero il disegno: lo scopo è quello di vendere le sue opere al maggior prezzo possibile, col ricavato da devolvere in beneficienza.

Nelle scorse ore ha proposto su Facebook con link ad Ebay un nuovo art-work incentrato su Margot Robbie, celebre interprete di Harley Quinn nel DC Extended Universe: potete trovare il meraviglioso ritratto in calce all'articolo, che sul sito di compra-vendita online è stato battuto all'asta per la bellezza di $6,500 dollari!

Cosa ve ne pare del disegno? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti.

Ricordiamo che la star di The Wolf of Wall Street e Birds of Prey ha compiuto trent'anni nelle scorse ore, ma aveva già potuto festeggiare con qualche giorno in anticipo dato che in settimana è stato annunciato che sarà la nuova protagonista di Pirati dei Caraibi.

Ricordiamo che, anche qualora Birds of Prey non dovesse ottenere un sequel considerato lo scarso successo di pubblico del primo capitolo, il futuro di Harley Quinn è ancora luminoso: il personaggio sarà uno dei protagonisti dell'attesissimo The Suicide Squad di James Gunn, che uscirà nel 2021, mentre alcuni rumor la vogliono al centro di uno film stand-alone per il DCEU.