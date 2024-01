Margot Robbie è la mamma di George Clooney in Oceans? La star di Barbie risponde ai rumor

Secondo le indiscrezioni Margot Robbie e Ryan Gosling saranno i genitori di Danny Ocean in Oceans, nuovo film della saga di Ocean's 11 che sarà appunto un prequel della trilogia di George Clooney, e in queste ore la star di Barbie ha commentato la cosa parlandone con Variety.

In una nuova intervista promozionale, infatti, Margot Robbie ha discusso del nuovo film della saga di Oceans e ha risposto ai commenti dello stesso George Clooney, che aveva scherzato sul fatto che lei e Ryan Gosling sono i genitori ideali per un uomo bello come lui. Alla star, durante l'intervista, si sono uniti anche i co-fondatori della sua casa di produzione LuckyChap Entertainment, Tom Ackerley e Josey McNamara.

"Sono così felice di sentire queste parole, dico davvero", ha detto Margot Robbie riguardo alle dichiarazioni di George Clooney. "Si tratta di un elogio estremamente gradito. Wow, che emozione!". Tuttavia, Ackerley ha aggiunto: "Questo è un punto della trama che non possiamo confermare o smentire. Del resto stiamo ancora lavorando alla sceneggiatura. Non so chi saranno o non saranno i genitori di Danny Ocean. Nè se i genitori di Danny Ocean saranno nel film".

I dettagli della trama del prequel di Ocean's Eleven sono attualmente segreti, ma il regista Jay Roach ha confermato che la storia sarà ambientata a Monte Carlo nel 1962. Vi terremo aggiornati.