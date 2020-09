Margot Robbie look acqua e sapone alla lettura del copione di The Suicide Squad: le foto

Per festeggiare la 'seconda parte' del DC FanDome, andata in onda nelle scorse ore, il regista e sceneggiatore James Gunn ha pubblicato sulla sua pagina ufficiale del social network Twitter le foto private della prima lettura del copione di The Suicide Squad.

A rubare la scena su tutti è neanche a dirlo Margot Robbie, che nel film vestirà per la terza volta i panni di Harley Quinn: seduta nei pressi del regista (o di chiunque abbia scattato la foto che Gunn ha pubblicato) e a fianco al collega Joel Kinnaman, che tornerà nei panni dell'agente speciale Rick Flag, la star due volte nominata all'Oscar si mostra radiosa in un look sbarazzino acqua e sapone.

Nel post, James Gunn ha scritto: "Un anno fa ci siamo incontrati per la prima lettura di gruppo di The Suicide Squad. Oggi puoi guardare (o rivedere!) il nostro panel su DCFanDome. Mi scuso con i membri del cast di cui non posso pubblicare foto a questa lettura, perché erano seduti di fronte ad un concept art spoiler!".

Nelle foto possiamo vedere anche il fratello del regista, Sean Gunn, le new entry Nathan Fillion, Michael Rooker, Idris Elba e gli altri membri del cast, fatta eccezione per i poveri sfortunati seduti nei pressi di un concept art. In precedenza James Gunn aveva notato che i concept art per The Suicide Squad saranno resi disponibili dopo l'uscita del film, anche se non ha specificato se la loro pubblicazione avverrà tramite un art-book o con dei post sui social media.

Al momento, come ci ha mostrato il primo trailer ufficiale di The Suicide Squad, il nuovo film di Gunn si trova in piena post-produzione: il cast includerà anche il ritorno di Jai Courtney nei panni del Capitano Boomerang, Daniela Melchior nei panni di Ratcatcher 2, Viola Davis nei panni di Amanda Waller, David Dastmalchian nei panni di Polka-Dot Man, Steve Agee nei panni di King Shark, John Economos, John Cena come Peacemaker, Pete Davidson come Blackguard, Flula Borg come Javelin, Mayling Ng come Mongal, Peter Capaldi come The Thinker e Alice Braga come Sol Soria.

Tutto tace ancora sul misterioso ruolo interpretato da Taika Waititi, dettagli che ha spinto molti ad ipotizzare che sarà lui il villain del film.



