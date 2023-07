Margot Robbie e quel litigio con Will Smith per il provino del film Focus

Margot Robbie e Will Smith hanno lavorato insieme in un paio di film, perciò non sorprende che siano molto legati: in molti ipotizzavano perfino una relazione tra i due, sbocciata mentre lavoravano sul set di Focus. Tuttavia, è proprio durante le riprese di quest'ultimo film che Robbie e Smith hanno avuto un diverbio...

Il motivo? Un ritardo da parte dell'attore. "Ho viaggiato con lo zaino in spalla per una settimana insieme a mio fratello" ha ricordato Robbie, "ci trovavamo su un'isola al largo della Croazia. Finisco per trascorrere le ventiquattro ore più folli della mia vita, sono bagnata fradicia perché ho nuotato, torno all'ostello alle sei del mattino senza chiudere occhio, accendo il cellulare... e mi ritrovo questo messaggio: 'Vogliono che tu faccia un provino per Focus'. Il volo sarebbe partito quella notte stessa".

Dopo un viaggio diviso tra catamarano, autobus e aereo – con tanto di scalo in Francia –, giunge infine a New York coi vestiti ancora umidi. Ed è qui che si accende il dibattito. "Nelle ultime cinquanta ore ho dormito soltanto per un totale di sei ore, e quando sono andata all'audizione ho scoperto che Will era in ritardo. Entra e dice: 'Scusate il ritardo, venivo dal Queens'. Allora l'ho guardato e ho risposto: 'Ah, sì? Be', io sono appena arrivata da un'isola al largo della Croazia, eppure eccomi qui in orario". Conosciamo tutti la sua grandissima professionalità: in un'altra occasione, Margot Robbie ha spiegato come piangere a comando.

Tuttavia, le cose si sarebbero prontamente risolte: l'attrice ritiene che l'interpretazione di Jess Barrett in Focus abbia tratto energia dallo stesso Smith: "È stato terribile, un duro lavoro, ma qualcuno doveva pur farlo. No, sto scherzando. È stato fantastico, e Will ha reso tutto molto, molto più facile".

Purtroppo, il pubblico non ha avuto reazioni altrettanto entusiastiche. L'incasso del film coincide con 158 milioni di dollari, mentre recensioni della critica appaiono discrete – basti pensare al punteggio del 56% su Rotten Tomatoes. Ma l'importante è che i due attori si siano riappacificati, giusto?



