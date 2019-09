Margot Robbie al lavoro come produttrice del reboot di Tank Girl

Pare che Margot Robbie coi cinecomic ci stia prendendo gusto. Dopo aver recitato in Suicide Squad nel ruolo di Harley Quinn, l'attrice riprenderà il ruolo in Birds of Prey - del quale è anche produttrice - e in The Suicide Squad, questa volta diretta da James Gunn. Ma non è tutto, perché all'orizzonte potrebbe nascere qualcos'altro.

Margot Robbie sarebbe al lavoro sul reboot di Tank Girl, film tratto dall'omonimo fumetto nel quale erediterebbe il ruolo che fu di Lori Petty nella pellicola del 1995 diretta da Rachel Talalay.

La società di produzione LuckyChap Entertainment di proprietà dell'attrice starebbe lavorando all'idea di un rifacimento rivolto al pubblico odierno.

Una voce che pare confermata anche dalle parole del creatore di Tank Girl, Alan Martin, che su Twitter qualche ora fa ha annunciato che Robbie e il suo team produttivo hanno opzionato i diritti sul personaggio.



"Ho appena saputo che la società di Margot Robbie ha opzionato i diritti della MGM per realizzare un nuovo film di Tank Girl, ormai da diversi mesi in sviluppo. Non siamo stati contattati da nessuna delle parti coinvolte nel progetto, quindi non sono sicuro che ci saranno input dai creatori originali".

Margot Robbie produrrà il film con la sua LuckyChap anche se per il momento non è stata confermata la sua presenza nel progetto anche in qualità di attrice. La società di Robbie sinora ha prodotto e co-prodotto titoli come I, Tonya, Terminal, Dreamland e Birds of Prey.

Lori Petty recitò nel ruolo della protagonista nell'omonimo film; creata da Alan Martin e Jamie Hewlett, Tank Girl racconta la storia di Rebecca Buck, una donna che vive in un carro armato.

In Birds of Prey invece - film nel quale Robbie tornerà nel ruolo di Harley Quinn - sono state promesse molte scene d'azione. L'attrice ha anche spiegato il collegamento con Quentin Tarantino, per quanto riguarda il titolo provvisorio del film.