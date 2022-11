Margot Robbie in lacrime per Cara Delevigne? La star di Barbie racconta la sua verità

Secondo i giornali scandalistici, Margot Robbie era stata avvistata in lacrime all'esterno di Cara Delevigne dopo le preoccupanti immagini scattate in aeroporto che la ritraevano in stato confusionale e ora, la protagonista di Barbie è ritornata sulla questione, rivelando la sua verità su quegli scatti.

Per Margot Robbie si è trattata di una semplice montatura da parte dei paparazzi visto che le foto in questione sono state scattate all'esterno di un appartamento preso brevemente in affitto e non di certo all'esterno dell'abitazione di Cara Delavigne. Tra l'altro, l'attrice ha precisato di non essere stata immortalata in lacrime ma di aver semplicemente avuto un piccolo problemino con qualcosa che le si era infilato nell'occhio.

Nel corso di una recente intervista ha ammesso che perfino sua madre si era preoccupata per quegli scatti e così si è vista costretta a smentire le illazioni fatte.

"Le ho risposto: 'Per prima cosa, sì, stiamo bene'. Secondo, non ero fuori casa di Cara. Ero fuori un Airbnb che avevo affittato per cinque giorni! E non stavo piangendo! Avevo qualcosa nell'occhio. Stavo cercando di prendere la mia mascherina, di tenere un bicchiere di caffè e non riuscivo a togliermi un capello dall'occhio".

Le ultime foto pubbliche di Cara Delavigne sembrano suggerire che la modella si sia ripresa da quel momento difficile vissuto alcune settimane fa. Speriamo che sia così per davvero.