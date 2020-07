Margot Robbie, Kubrick, Eastwood e Scorsese nell'esplosiva line-up Warner Bros. home video

Warner Bros. ci ha gentilmente offerto il calendario e la line-up delle uscite home-video per agosto e settembre 2020, e fra gli appuntamenti imperdibili per i fan segnaliamo il cinecomic Birds of Prey ma anche diverse Limited Edition prestigiose di capolavori del passato.

Tra le novità segnaliamo La Dea Fortuna, Richard Jewell, Il Diritto di Opporsi, Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn), Tolo Tolo e La mia banda suona il pop: il cinecomic con Margot Robbie arriverà il 10 settembre in edizione bluray artcards, bluray steelbook, 4k Ultra HD e 4k Ultra HD steelbook, e lo stesso giorno arriveranno i film di Checco Zalone, Christian De Sica e Michael B. Jordan; quelli di Ozpetek e Eastwood arriveranno in anticipo e saranno disponibili dal 27 agosto sia in dvd che in bluray.

Per quanto riguarda le edizioni da collezione, invece, spazio al DC Box Set - Batman Anthology, un imperdibile cofanetto con i quattro film di Batman in dvd e bluray (i film inclusi sono Batman e Batman - Il Ritorno di Tim Burton, Batman Forever e Batman & Robin); per la collana Titans of Cult, invece, tornano 2001: Odissea nello Spazio e Quei Bravi Ragazzi, i due capolavori assoluti di Stanley Kubrick e Martin Scorsese che diventeranno le perle della vostra collazione con due rispettive steelbook in edizione limitata.

Potete guardare le favolose cover in calce all'articolo.

Per altri approfondimenti ecco la recensione di Birds of Prey e la guida alla versione digitale.