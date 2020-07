Margot Robbie e Kaley Cuoco si odiano per via di Harley Quinn? Ecco la risposta definitiva

Kaley Cuoco, che presta la voce ad Harley Quinn nell'acclamata serie tv d'animazione omonima, ha finalmente risposto alle indiscrezioni secondo cui sarebbe divenuta un'accanita rivale di Margot Robbie, che invece interpreta l'anti-eroina DC Comics sul grande schermo.

Nei giorni scorsi ci sono state alcune voci provenienti dal corridoio dei gossip secondo le quali le due Harley sarebbero arrivate ai ferri corti. L'attrice di The Big Bang Theory ha fatto riferimento proprio a quelle voci durante una delle sue recenti storie sulla sua pagina ufficiale del social network Instagram, condividendo lo screen di un articolo che sostiene che abbia passato le ultime settimane a scontrarsi con la star di The Wolf of Wall Street: la Cuoco ha ovviamente screditato questo gossip, limitandosi ad etichettarlo con un grosso "LOL".

Quindi no: non ci sono sentimenti di astio tra le due Harley Quinn, e i fan delle attrici farebbero bene a diffidare da chiunque asserisca il contrario.

Ricordiamo che Kaley Cuoco ha prestato la sua voce ad Harley Quinn sul piccolo schermo e tornerà ad interpretarla nella terza stagione dell'acclamata serie animata, prima in onda su DC Universe e adesso passata nei canali del servizio di streaming on demand HBO Max. Margot Robbie, che invece ha interpretato l'anti-eroina in Suicide Squad di David Ayer e Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) di Cathy Yan, ne ha vestito i panni per una terza volta nel reboot/sequel di James Gunn The Suicide Squad, le cui riprese sono già complete: il film, uno dei pochissimi a non aver subito rinvii, uscirà ad agosto 2021 e probabilmente sarà presentato il 22 agosto al DC FanDome.