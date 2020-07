Margot Robbie, Jared Leto o Will Smith? David Ayer sul triangolo Harley, Joker e Deadshot

Nelle scorse settimane, con la nuova popolarità raggiunta dal movimento Ayer Cut di Suicide Squad, il regista David Ayer ha ripreso a svelare diversi retroscena sulla produzione del cinecomic del 2016, e uno di questi riguardava il triangolo amoroso fra Harley Quinn, Joker e Deadshot.

Si, avete letto bene, perché stando a quanto riferito nella versione originale voluta dal regista l'antieroina di Margot Robbie avrebbe dovuto lasciare il villain interpretato da Jared Leto per innamorarsi del killer a pagamento di Will Smith: questa sotto-trama fu abbandonata durante lo sviluppo, ma adesso Ayer tramite la sua pagina di Twitter ha svelato qualche dettaglio in più sulla faccenda.

Alcuni fan, infatti, hanno reagito male a questa rivelazione accusando il regista di non aver compreso l'amore di Harley Quinn per Joker, ma come potete vedere nel post in calce Ayer si è difeso con nonchalance e prontezza facendo notare che Harley e Deadshot hanno avuto una relazione anche nei fumetti. Inoltre, rispondendo ad un altro fan che contestava l'idea di far innamorare Harley di un altro villain dopo che Joker si era dato così tanto da fare per 'salvarla', ha replicato: "Harley è una donna indipendente, la sua vita è la sua e non di Joker".

Voi cosa ne pensate? Ma soprattutto, credete che HBO Max distribuirà mai la Ayer Cut? Ditecelo nei commenti.