Margot Robbie, l'ispirazione animale dietro ai suoi personaggi: pitbull, polpo e tasso

Ogni attore ha il suo approccio al personaggio. Ci sono attori metodici, e attori che criticano molto il Metodo. Margot Robbie intanto si rivolge alla imitatio animalis: l'attrice infatti si approccia ai suoi personaggi prendendo ispirazione dal mondo animale.

"Non ho frequentato una scuola di teatro quindi non so se è un qualcosa che si fa anche lì. Ma l'ho scoperto dopo, è qualcosa che ho iniziato a fare quando stavo girando I, Tonya", ha affermato Margot ospite di The Kelly Clarkson Show. L'attrice ha poi proseguito approfondendo il suo metodo e mostrando il suo primo approccio recitativo con tale metodo. Si scoprono le creature di riferimento di numerosi ruoli iconici in cui l'abbiamo vista splendere:

"Ero un pitbull. Con i pattini, volevo che il peso fosse sui suoi piedi. Volevo che il personaggio sentisse il mondo piombasse su di lei costantemente. Ma poi sul ghiaccio è un cavallo selvatico", afferma l'attrice riferendosi chiaramente al personaggio di Tonya. L'aspetto più "gustoso" di tale rivelazione è poter riguardare il film con questa nuova chiave di lettura, con un'ottica e uno sguardo largamente arricchito.

Per uno dei suoi ultimi progetti, Babylon di Damian Chazelle, la nostra monolite di 2001 Odissea nello spazio, si è ispirata nuovamente al mondo animale: la sua Nellie è infatti "un polpo e un tasso del miele".