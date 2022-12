Margot Robbie insiste: 'Spingo da anni per una relazione tra Harley e Poison Ivy'

Con la rifondazione del DC Universe messa nelle mani di James Gunn è piuttosto difficile immaginare la scomparsa della Harley Quinn di Margot Robbie: già passata per la cura Gunn in occasione di The Suicide Squad, la nostra farà sicuramente la sua comparsa nel futuro del franchise, magari dando vita a una delle ship più amate dai fan.

Mentre spuntano indizi sul piano decennale dei DC Studios, Margot Robbie torna infatti a ventilare l'ipotesi di una coppia Harley Quinn/Poison Ivy, liaison da sempre tra le più chiacchierate dell'universo DC che, a quanto pare, avrebbe la piena approvazione della star di Bird's Prey.

"Sto spingendo per questo da anni. Non posso dirvi quanto forte io stia spingendo per questa cosa, è una cosa che voglio anch'io" sono state le parole di Robbie, che però non sembra avere ancora le idee chiare per quanto riguarda l'attrice a cui affidare il ruolo della villain dal pollice (e non solo) verde: "Onestamente, quando la immagino, immagino sempre Poison Ivy come nei fumetti. Attualmente non ho in mente nessuna attrice in particolare, ma comunque concordo, sarebbe bellissimo".

E voi, chi vedreste bene per il ruolo di Poison Ivy? Sareste a favore di una coppia con Harley Quinn? Diteci la vostra nei commenti! I fan, intanto, chiedono anche l'esordio di Condiment King in un prodotto DC live-action.