Margot Robbie indossa un reggiseno di piume alla première di Birds of Prey

Margot Robbie ha capitanato il cast di Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn, nel quale l'attrice torna a vestire i panni di Harley Quinn, personaggio già interpretato in Suicide Squad. L'attrice è stata la più fotografata alla première, dove ha sfoggiato un look molto apprezzato dalla stampa, con un reggiseno di piume scuro.

Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn racconta le vicende successive a quanto visto in Suicide Squad, con Batman scomparso da Gotham City e la città in mano ai criminali. Dopo aver staccato il cordone ombelicale con il Joker, Harley Quinn si unisce al gruppo denominato Birds of Prey, al fianco di Black Canary, Renee Montoya e Cacciatrice, per salvare Cassandra Cain, dal re del crimine di Gotham, il temibile Black Mask.



Margot Robbie ha interpretato l'iconico personaggio di Harley Quinn per la prima volta in Suicide Squad di David Ayer, con Jared Leto nei panni del Joker. Dopo aver partecipato al film di Cathy Yan, Robbie riprenderà il personaggio anche in The Suicide Squadra, la nuova versione diretta da James Gunn, che entrerà in produzione proprio nel 2020.

Nel frattempo sono state confermate le scene post-credit di Birds of Prey e la critica internazionale sembra aver apprezzato il film di Cathy Yan, a giudicare dalle prime recensioni provenienti dalla stampa oltreoceano.