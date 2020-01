Margot Robbie immagina cosa succederebbe tra Harley Quinn e il Joker di Joaquin Phoenix

Margot Robbie, interprete di Harley Quinn e star di Birds of Prey, ha immaginato cosa succederebbe durante un ipotetico incontro tra la sua antieroina e il Joker di Joaquin Phoenix.

Birds of Prey arriverà nei cinema la prossima settimana, e durante una recente intervista con Capital FM per la promozione del lungometraggio DC Films, all'attrice nominata all'Oscar è stato chiesto se ci sia la possibilità che la sua Harley Quinn si incroci prima o poi col Joker protagonista del film di Todd Phillips. La star ha rapidamente sottolineato che la sua Harley Quinn e il Joker di Phoenix esistono in due universi separati, ma subito dopo si è divertita ad immaginare questa ipotetica situazione.

"Penso che esistano in due mondi molto diversi, la Gotham di Todd Phillips e questa nostra Gotham sono molto diverse. Non so come si potrebbe colmare questa lacuna. Ma probabilmente Harley lo avrebbe fatto impazzire. Quando lui si fosse infilato nel frigorifero, lei sarebbe stata già lì dentro ad aspettarlo. 'Ciao Puddin, che cosa stai facendo??' E lui: 'Per favore, ho solo bisogno di un minuto, sto attraversando un sacco di ...'"

Secondo voi come sarebbe stata la relazione fra queste versioni di Joker e Harley? Ditecelo come al solito nella sezione dei commenti.

Vi ricordiamo che Birds of Prey arriverà in Italia il prossimo 6 febbraio. Per altri approfondimenti leggete le dichiarazioni di Cathy Han sulla collaborazione con Chad Stahelski e scoprite un easter-egg legato a Suicide Squad.