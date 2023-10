Margot Robbie ignora le regole dello sciopero? Eccola travestita da V per Vendetta!

I primi party di Halloween ci hanno regalato alcune immagini delle più importanti star di Hollywood mascherate per l’occasione. Anche Margot Robbie non ha rinunciato all’occasione per presentarsi ad un party in una veste completamente differente rispetto a quella che abbiamo visto nei cinema in estate, indossando la maschera di Guy Fawkes.

Dopo aver condiviso le immagini di un Leonardo DiCaprio particolarmente minimal per Halloween, torniamo a occuparci dei travestimenti messi in scena dai protagonisti del cinema per mostrarvi una versione assolutamente inedita della regina dell’estate cinematografica che si è mostrata con indosso la maschera iconica del protagonista del fumetto V per Vendetta e del film omonimo.

Nonostante il divieto del sindacato di utilizzare i personaggi delle case di produzione per i propri travestimenti, dunque, la Robbie ha scelto di fare di testa propria e, in questo senso, non avrebbe potuto optare per una soluzione più anarchica per decidere di infrangere le regole costituite per dare sfogo alla guerra fredda fra artisti e major.

Vedremo se la scelta della protagonista di Suicide Squad avrà delle ripercussioni sul settore e se altri interpreti hollywoodiani sceglieranno di seguire l’esempio della collega andando contro la regola imposta.

In attesa di capirne di più e di poter vedere qualche altro travestimento celebre nei giorni che porteranno alla notte di Halloween, vi lasciamo alla notizia che riporta la cifra guadagnata da Margot Robbie per la sua interpretazione in Barbie.