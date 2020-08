Margot Robbie, Idris Elba e John Cena nel trailer ufficiale di The Suicide Squad

Finamente dal DC FanDome possiamo mostrarvi il primo trailer ufficiale di The Suicide Squad, attesissimo nuovo progetto della DC Films che vedrà la micidiale Task Force X tornare in azione per una nuova missione suicida.

Come al solito potete gustarvi il ricco filmato promozionale comodamente all'interno dell'articolo: che ve ne pare? Ditecelo nella sezione dei commenti!

The Suicide Squad sarà distribuito da Warner Bros. ad agosto 2021: il film, scritto e diretto da James Gunn, vanta un cast gigantesco che include le new entry del franchise John Cena, Nathan Fillion, Mayling Ng, Pete Davidson, Sean Gunn, Storm Reid, Taika Waititi, Alice Braga, Tinashe Kajese, Peter Capaldi, Jennifer Holland, Idris Elba e Michael Rooker come membri attivi della nuova Task Force X.

Insieme a loro ritorni illustri dal precedente film del 2016 diretto da David Ayer, come Margot Robbie nei panni di Harley Quinn, Viola Davis come Amanda Waller, Jai Courtney come Capitano Boomerang e Joel Kinnaman come Rick Flagg. Infine David Dastmalchian vestirà i panni di Polka-Dot Man, Steve Agee quelli di King Shark e Daniela Melchior quelli di Ratcatcher.

Per altri approfondimenti ecco cos'ha detto Margot Robbie a proposito del futuro di Harley Quinn. Inoltre, durante il DC FanDome sono stati svelati tutti i supercriminali presenti in The Suicide Squad! Infine, qui sotto potete trovare anche il primo poster ufficiale.