Margot Robbie: la sua Harley Quinn torna con Birds of Prey, tra streaming e digitale

Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn, nuovo cinecomic di DC Films con protagonista la candidata al premio Oscar Margot Robbie, si prepara ad arrivare nel mercato italiano sia in streaming che in digitale.

L'opera di Cathy Yan sarà infatti disponibile a partire da domani 21 maggio per l'acquisto in digitale anche in 4K UHD su Apple Tv, Youtube, Google Play, TIMvision, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV, mentre dal 4 giugno arriverà per il noleggio su Sky Primafila, Infinity e VVVVID.

Inoltre, in occasione dell'uscita digitale, i primi 10 minuti di Birds of Prey (e la fantastica rinascita di Harley Quinn) sono stati resi disponibili sul canale Youtube ufficiale di Warner Bros. Italia: come al solito per questo tipo di contenuto, potete gustarvi le scene introduttive dell'opera direttamente all'interno dell'articolo facendo partire il player in alto.

Tra i contenuti extra spiccano “Modalità Vista Aerea”, con scene esclusive dietro le quinte ed interviste a cast e produttori, lo speciale “La sanità mentale è fuori moda” dedicato agli intrepidi costumi indossati dalle Birds of Prey ed ispirati alla moda avantgarde, e “Nerd Selvaggi” dedicato alla creazione di Bruce - l'amata iena domestica di Harley Quinn.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla recensione di Birds of Prey; inoltre, guardate questo look alternativo per Black Canary.