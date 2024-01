Margot Robbie sarà Harley Quinn anche nel DCU? La risposta di James Gunn fa paura

Dopo le recenti dichiarazioni di Margot Robbie sul futuro di Harley Quinn, anche il regista e sceneggiatore di The Suicide Squad James Gunn, oggi anche leader del nuovo universo narrativo DCU, si è pronunciato sulla questione.

In queste ore, infatti, James Gunn è comparso sulla sua pagina ufficiale del social network Threads per rispondere alle ultime dichiarazioni dell'attrice, confermando sostanzialmente che al momento non ci sono piani per ingaggiare un'altra attrice che interpreti Harley Quinn nel DCU, e che il suo obiettivo è quello di lavorare nuovamente con la star di Barbie, che il regista aveva personalmente diretto nel film del 2021 The Suicide Squad. Tuttavia, James Gunn ha anche lasciato intendere che - proprio come Jason Momoa lascerà il ruolo di Aquaman per diventare (presumibilmente) Lobo nel DCU - anche Margot Robbie potrebbe assumere l'identità di un nuovo personaggio.

"Non parlo con Margot di Harley da molto tempo", ha scritto Gunn sul social. "Ma mi piacerebbe lavorare di nuovo con lei nei panni di Harley, o di qualche altro personaggio DC. Comunque, non ci sono piani in questo momento per trovare un'altra attrice per la parte di Harley (fatta eccezione per il film di Todd o per le serie tv animate)".

Il 'Todd' citato da James Gunn è ovviamente Todd Phillips, che il 4 ottobre 2024 tornerà al cinema con Joker: Folie à Deux, nel quale farà il suo debutto una nuova Harley Quinn interpretata da Lady Gaga. Cliccando il link evidenziato potete ammirare due nuove foto di Joker: Folie à Deux, pubblicate proprio da Todd Phillips come regalo di Natale ai suoi followers.