Margot Robbie, la sua Harley Quinn al centro di una serie DC? Risponde James Gunn

Nonostante un enorme numero di attori del vecchio DCEU sia stato 'fatto fuori' per il reboot del DCU, è previsto che Margot Robbie tornerà ad indossare i panni di Harley Quinn in un nuovo progetto targato DC Studios, e ora James Gunn ha risposto all'ultimo rumor che ha preso a circolare online.

Nelle ultime ore, infatti, alcune indiscrezioni hanno suggerito che i DC Studios stanno preparando una serie prequel su Harley Quinn, sostenendo che il progetto avrebbe raccontato "la storia di come il suo bisogno di salvare Joker abbia distrutto la mente di Harley". Una premessa abbastanza intrigante, sebbene molto probabilmente quasi del tutto 'in confitto' con ciò che sembra verrà raccontato in Joker: Folie à Deux di Todd Phillips, nel quale Harley Quinn sarà interpretata da Lady Gaga.

Non a caso James Gunn, famoso paladino dei diritti dei rumor, è intervenuto immediatamente per chiarire la questione, e ha confermato che una serie del genere non esiste in nessuna forma o maniera. Il regista in precedenza aveva confermato che avrebbe lavorato ancora con Margot Robbie nel nuovo DCU, ma sfortunatamente al momento non è chiaro quando avverrà questa attesissima reunion: l'attrice, lo ricordiamo, ha vestito i panni del personaggio in tre occasioni diverse, Suicide Squad del 2016, Birds of Prey del 2020 e The Suicide Squad del 2021, quest'ultimo diretto proprio da James Gunn.

Continuate a seguirci per tutti i prossimi aggiornamenti.