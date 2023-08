Margot Robbie, quanto ha guadagnato per Barbie?

Mentre i fan stanno scoprendo l'originale scena post-credit di Barbie girata ma poi tagliata dal film, molti visti gli incassi stratosferici che sta facendo registrare il film Warner Bros/Mattel in queste ore si domandano: quanto ha guadagnato Margot Robbie per Barbie?

E' presto detto: in un rapporto pubblicato da Variety, infatti, è stato svelato che Margot Robbie è stata pagata 12,5 milioni di dollari per il suo ruolo da protagonista nel film co-scritto e diretto da Greta Gerwig, curiosamente la stessa cifra che Steve Carell ha guadagnato per il suo lavoro di doppiatore in Minions: The Rise of Gru. Si tratta inoltre della stessa paga ricevuta per Bernie da Ryan Gosling, che nel film interpreta Ken e la sua Kenergy.

Ovviamente, però, si prevede che Margot Robbie finirà con l'incassare molto di più grazie a Barbie, considerato che l'attrice oltre ad aver recitato nel ruolo della protagonista ha sviluppato personalmente il progetto anche in qualità di produttrice: al momento i dettagli del suo contratto ed eventuale clausole di bonus in base agli incassi non sono note, ma visto che Barbie genererà un profitto al stratosferico per Warner Bros, quei 12,5 milioni raccolti 'semplicemente' come attrice rischieranno di rappresentare solo una minima parte del totale complessivo incassato dalla star.

Barbie è in programmazione nei cinema italiani.