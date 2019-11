Margot Robbie ha già girato 'alcune scene' di The Suicide Squad

Come sappiamo James Gunn è al lavoro sul set di The Suicide Squad, reboot dell'omonimo cinecomic DC del 2016. Il cast prevede alcune new entry e dei personaggi di ritorno, tra cui Harley Quinn, interpretata anche stavolta da Margot Robbie. L'attrice ha già girato alcune delle sue scene.

Lo ha dichiarato lo stesso James Gunn nelle sue storie su Instagram, specificando però che il lavoro di Margot Robbie - che ha recentemente definito la migliore con cui abbia mai lavorato - non è ancora finito ("alcune, non ancora tutte").

Il regista, come si può vedere in un tweet pubblicato dal blogger Daniel Richtman, ha anche scritto che le scene che vedono coivolto Taika Waititi sono già state girate.

Oltre che in The Suicide Squad, Margot Robbie - che abbiamo visto anche nel ruolo di Sharon Tate nel recente C'era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino - vestirà i panni della scatenata villain dell'universo DC anche in Birds of Prey, atteso per l'inizio del prossimo anno. Si tratta di due film profondamente diversi, in entrambi i quali si sente molto coinvolta: in particolare, ha recentemente anticipato che in The Suicide Squad si riderà molto.

Faranno parte del cast di The Suicide Squad, tra gli altri, anche Viola Davis nel ruolo di Amanda Waller, Jai Courtney in quello di Capitano Boomerang, Joel Kinnaman che sarà Rick Flagg, David Dastmalchian, Steve Agee (King Shark), Daniela Melichior (Ratcatcher), John Cena, Jennifer Holland e Idris Elba.

"Sarà sicuramente diverso, ma penso che tutti accetteranno la nuova sfida" ha dichiarato recentemente Jai Courtney a Comicbook. "Ho adorato David Ayer [il regista di Suicide Squad del 2016], mi è piaciuto molto lavorare con lui, avrei accettato immediatamente di lavorarci ancora. Ma anche James Gunn sa il fatto suo. Sono curioso di vedere dove ci porterà."