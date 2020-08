Margot Robbie sul futuro di Harley Quinn: 'Vedrete nuovi aspetti della sua personalità'

Nel corso di un recente Q&A pubblicato sul social network Twitter e pensato come antipasto in vista della scorpacciata allestita per il panel di The Suicide Squad in programma al DC FanDome, la superstar Margot Robbie ha anticipato il futuro di Harley Quinn nel Multiverso Cinematografico DC.

“Mi piace sempre interpretare Harley Quinn. Ogni volta che l'ho fatto, ho imparato cose nuove su di lei, e questo film non è stato diverso", ha detto la Robbie nel breve video promozionale per il DC FanDome che potete trovare in calce all'articolo. "Quando Harley viene inserito in un gruppo nuovo di persone, e portata in un posto diverso, ho capito che vedremo emergere aspetti sempre nuovi e diversi della sua personalità, a seconda di come si sente nei confronti di quelle persone che incontra per la prima volta o nei confronti delle cose che sta facendo. Quindi potrete scoprire dei nuovi lati di Harley, perché in questo film dovrà rapportarsi con un nuovo gruppo di persone, un gruppo di persone davvero grande, e la cosa sarà totalmente folle. Come sempre, un divertimento folle".

Ricordiamo che The Suicide Squad è scritto e diretto da James Gunn, creatore della saga di Guardiani della Galassia per i Marvel Studios, e vanterà un cast assolutamente pazzesco che include il ritorno di Viola Davis come Amanda Waller, il ritorno di Jai Courtney come Capitano Boomerang,il ritorno di Joel Kinnaman come Rick Flagg e le new entry David Dastmalchian nei panni di Polka-Dot Man, Steve Agee in quelli di King Shark e Daniela Melchior in quelli di Ratcatcher.

Inoltre anche John Cena, Flula Borg, Nathan Fillion, Mayling Ng, Pete Davidson, Sean Gunn, Joaquin Cosio, Juan Diego Botto, Storm Reid, Taika Waititi, Alice Braga, Tinashe Kajese, Peter Capaldi, Julio Ruiz, Jennifer Holland, Idris Elba e Michael Rooker faranno parte della nuova Suicide Squad, anche se attualmente i loro ruoli sono sconosciuti.

Sicuramente ne sapremo di più domani 22 agosto al DC FanDome, per cui rimanete sintonizzati: come al solito Everyeye sarà in prima linea per commentare l'evento su Twitch.