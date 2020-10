Margot Robbie fuorilegge in fuga nel trailer del thriller erotico Dreamland!

Nella notte la Paramount ha pubblicato il primo trailer ufficiale di Dreamland, il nuovo film del regista Miles Joris-Peyrafitte interpretato e prodotto dalla superstar nominata all'Oscar Margot Robbie.

La star di Birds of Prey interpreta la rapinatrice di banche Allison Wells, una fuorilegge con una taglia sulla testa nel Texas della Grande Depressione che viene scoperta da un texano di nome Eugene Evans (Finn Cole). Invece di consegnarla alla legge, però, Eugene inizia ad innamorarsi di lei e i due danno vita ad una tragica storia d'amore che la giustizia cercherà di stroncare.

A complicare le cose ci penseranno sicuramente i cinque cadaveri che Allison si è lasciata dietro dopo aver rapinato la banca di una città vicina, ma anche il rischio di pignoramento della fattoria di famiglia che grava sulle spalle di Eugene. Riusciranno entrambi, insieme, a fuggire dal loro passato?

Dreamland è interpretato anche da Garrett Hedlund, Travis Fimmel, Kerry Condon, Darby Camp e Lola Kirke. Il film promette di mescolare atmosfere da gangster d'epoca, dramma, romanticismo e thriller erotico vecchio stile. Negli Stati Uniti uscirà in alcuni cinema selezionati a partire dal 13 novembre per poi spostarsi in video on demand dal 17 novembre. Potete godervi il trailer all'interno dell'articolo, fateci sapere cosa ne pensate nella sezione dei commenti!

Per altre notizie scoprite il nuovo film con Scarlett Johansson, che darà vita ad una nuova versione della storia de La Sposa di Frankenstein; inoltre, guardate il trailer di The Suicide Squad.