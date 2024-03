Margot Robbie farà il film di The Sims: annunciato ufficialmente il 'sequel' di Barbie

In attesa di capire se Warner Bros farà Barbie 2, la produttrice e protagonista del film Margot Robbie ha trovato il suo prossimo progetto di 'bambole', passando però dalla plastica al digitale con l'adattamento live-action del popolare videogame The Sims.

La regista Kate Herron, meglio conosciuta per aver diretto la prima stagione della serie Marvel Loki, è a bordo del progetto, che a quanto si dice ha già iniziato a circolare tra le scrivanie dei principali studi di Hollywood, sia tradizionali che streaming: il pacchetto include anche Briony Redman, che scriverà la sceneggiatura insieme ad Herron, mentre la LuckyChap, la società di produzione gestita da Margot Robbie, Tom Ackerly, Josey McNamara e Sophia Kerr, e che si sta ancora crogiolando nel successo planetario di di Barbie, produrrà il film insieme a Roy Lee e Miri Yoon di Vertigo Entertainment. Anche Electronic Arts, che ha pubblicato il videogioco originale, sarà coinvolta a livello creativo e produttivo.

Per chi ha vissuto gli ultimi decenni su Venere, The Sims è un gioco di simulazione di vita in cui i giocatori guidano uno o più avatar attraverso la loro vita quotidiana, e il franchise è composto da sequel e pacchetti di espansione che includono una serie quasi infinita di ambientazioni e variazioni sul tema. I tratti in comune tra Barbie e The Sims saltano subito all'occhio, e si capisce come mai Margot Robbie abbia scelto questo come suo prossimo progetto: al momento non è chiaro se la star avrà anche un ruolo da attrice, ma vi terremo aggiornati.

