Margot Robbie farà il film di Avengelyne, fumetto dall'autore di Deadpool

Margot Robbie ha firmato con Warner Bros un nuovo contratto first look dopo il successo di Barbie, ma nel frattempo l'attrice e produttrice si sta muovendo per realizzare anche altri progetti in autonomia: tra questi ci sarà Avengelyne, adattamento dell'omonimo fumetto di Rob Liefeld.

La star, che ovviamente conosce bene il mondo dei cinefumetti avendo recitato nei panni di Harley Quinn in Suicide Squad, Birds of Prey e The Suicide Squad, unirà le forze all'attrice e regista Olivia Wilde, che viene dalle polemiche del poco riuscito thriller Don't worry darling, per realizzare un adattamento cinematografico della serie a fumetti di supereroi creata dal padre di Deadpool: Margot Robbie produrrà il film attraverso la sua etichetta Lucky Chap, e presumibilmente interpreterà come protagonista (ma attualmente non è stata data conferma, da questo punto di vista) mentre Olivia Wilde sarà la regista. Inoltre, Deadline riporta anche che un "grande sceneggiatore di serie A" sta valutando la possibilità di realizzare la sceneggiatura per l'adattamento.

Nei fumetti, Avengelyne è un angelo che combatte le forze del male e spesso si trova faccia a faccia con demoni e mostri. È un angelo caduto, bandito dal Cielo da Dio dopo essere stato indotto a mettere in dubbio il suo amore per gli esseri umani. Avengelyne fu privata di tutte le sue capacità angeliche, oltre alla sua grande forza e al suo sangue, che, una volta estratto dal suo corpo, poteva essere usato come arma o miracolo una volta potenziato citando versetti della Bibbia.

Non è la prima volta che Hollywood tenta di realizzare un film di Avengelyne, dato che già intorno al 2015 Akiva Goldsman e Paramount provarono a portare la supereroina biblica sul grande schermo con un film ispirato al successo del primo John Wick.

Ricordiamo che recentemente Margot Robbie ha annunciato The Sims, film tratto dalla famosa serie di videogame.

