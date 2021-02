Margot Robbie è fantastica come statua da collezione di Harley Quinn: la foto!

Nuovo pezzo da collezione per i collezionisti di tutto il mondo che stavolta viene dedicato a uno dei volti simbolo del malconcio Universo Cinematografico DC, ovvero alla Harley Quinn di Margot Robbie per come è stata ritratta nel film Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn diretto da Cathy Yan e non esattamente un successo.

La statuina, davvero sbalorditiva per il suo livello di realismo, mostra Harley Quinn con indosso l'ormai iconica canotta dorata esibita nella pellicola del 2020 con tanto di top rosa al suo interno ed è disponibile sia nel formato con gli stivali dorati sia in quello con indosso i pattini visti sempre nel film Warner/DC. Il pezzo da collezione sarà messo in vendita a partire dal dicembre prossimo con un prezzo di circa 105 dollari e vi arriverà per gennaio 2022 qualora doveste procedere all'acquisto.

In calce a questa news potete visualizzarla in foto, mentre per le altre immagini riguardanti la statuina vi rimandiamo sulla pagina ufficiale.

In una recente intervista, Cathy Yan aveva lamentato poca libertà nel montaggio del film, aspetto su cui avrebbe voluto un maggior controllo: "Mi sarebbe piaciuto avere più libertà in fase di montaggio per Birds of Prey. Ma ormai è andata così. Non so se esista una Cathy Yan cut da qualche parte, ma penso che questa sia una cosa che riguardi qualunque regista, perché tutti noi vorremmo poterci esprimere al meglio per quanto possibile. Vorremmo tutti che quanto vediamo sullo schermo combaci con quanto avevamo in mente".

Solo poche settimane fa è stato annunciato un super-cofanetto dedicato a Birds of Prey e Shazam! i cofanetti saranno impreziositi dai nuovi visual disegnati rispettivamente da Jim Lee e Joëlle Jones.