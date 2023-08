Margot Robbie fallì un privino per American Horror Story: ecco come andò

Nonostante le sue ottime capacità, Margot Robbie non è riuscita a ottenere un ruolo in un progetto che ha ben poco a che spartire con Barbie: stiamo parlando di American Horror Story, la serie TV antologica in undici stagioni.

E questo nonostante l'audizione di Robbie fosse stata una delle "preferite di sempre", stando alle parole del direttore del casting. "Quella di Margot è stata una delle audizioni più belle di tutti i tempi" ha dichiarato quest'ultimo, ossia Eric Dawson. "E ancora non era così popolare. Non ho parole, il suo fascino da star riempiva tutta la stanza".

Ha inoltre continuato: "Anche se non ha ottenuto il ruolo, in quanto direttore del casting mi sono ritrovato a pensare: lei è un a star, cosa ne facciamo? Al contempo, però, la possibilità di assumerla era fuori questione. Ma è questo il bello del casting: vedere persone le cui carriere migliorano di giorno in giorno".

Barbie a parte, altri film in cui Robbie ha partecipato sono Suicide Squad, Dreamland, Amsterdam e Babylon, a cui si aggiunge la pellicola di prossima uscita Asteroid City (diretta da Wes Anderson). Riguardo le serie TV, invece, ricordiamo Elephant Princess, Neighbours, Pan Am e Dollface. A proposito, quanto ha guadagnato Margot Robbie per Barbie?

Serializzata dall'ottobre 2011, American Horror Story comprende un totale di 11 stagioni e 123 episodi, i quali hanno riscosso ben sedici Emmy Awards e due Golden Globe. La dodicesima stagione (Delicate) è attesa tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024. Per approfondire l'argomento, scoprite qual è la rivoluzione innescata da American Horror Story.