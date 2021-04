Margot Robbie: 'C'era una volta a Hollywood? Penso esista una versione da 20 ore!'

Mentre si attende la pubblicazione del romanzo di C'era una volta a Hollywood, scritto dallo stesso Quentin Tarantino e destinato ad aggiungere tantissime scene mai viste al cinema, Margot Robbie ha offerto qualche retroscena sulla produzione del film.

L'interprete di Sharon Tate, parlando con Variety, ha commentato le tantissime scene scartate dal lungometraggio di Tarantino: arrivato al cinema in una versione di quasi tre ore, C'era una volta a Hollywood ha dovuto notoriamente rinunciare a tantissime sequenze durante la fase di montaggio, al punto che secondo la Robbie potrebbe benissimo esistere una versione da venti ore.

"Penso che per C'era una volta a Hollywood ci sia un montaggio di una cosa come 20 ore. Vi assicuro che c'è una montagna di roba che il pubblico non ha mai visto, intere sequenze che abbiamo girato e che sono tutte fantastiche e che, per un milione di ragioni diverse, alla fine sono state scartate."

Margot Robbie non aggiunge altri dettagli al riguardo, ma che tantissimo del materiale girato da Quentin Tarantino per il suo nono film fosse rimasto in cabina di montaggio era un fatto già noto: del resto lo stesso Tarantino aveva annunciato in passato una versione estesa del film da distribuire sotto forma di serie tv per Netflix come già aveva fatto in passato con The Hateful Eight. Purtroppo però, probabilmente anche per via della pandemia, finora non ci sono stati grossi aggiornamenti sul progetto, menzionato ormai due anni fa.

A proposito di famose director's cut, David Ayer non molla sulla pubblicazione del suo Suicide Squad.