Margot Robbie diventa Elsa in una clamorosa fan-art per il live-action di Frozen

Probabilmente solo il ruolo di Elsa in un live-action di Frozen potrebbe rendere Margot Robbie più popolare di quanto già non sia dopo la parte di Harley Quinn e i lavori in The Wolf of Wall Street, Tonya e C'Era Una Volta a Hollywood.

E infatti, dopo la fan-art dedicata ad Emilia Clarke, ecco che l'artista dei social Helen Morgun ha immaginato la star di Birds of Prey vestire i glaciali panni dell'iconica principessa Disney.

Per chi non lo sapessi, il mondo di Frozen è già stato adattato in live-action, con Georgina Haig che ha interpretato Elsa nella terza e nella quarta stagione di Once Upon a Time, celebre serie televisiva del network ABC. Il film è stato anche adattato in un musical teatrale, che è attualmente in programmazione a Broadway. Pensate che prima o poi vedremo un adattamento cinematografico live-action del film d'animazione campione d'incassi? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti.

Anche con il successo finanziario di Frozen 2, al momento non è chiaro se arriverà anche un terzo capitolo per il franchise, anche se la regista Jennifer Lee ne ha anticipato la possibilità rivelando che l'idea è arrivata da Kristen Bell, interprete vocale di Anna.

Nel frattempo, la Robbie si gode la nomination agli Oscar 2020 per il suo lavoro in Bombshell: prossimamente interpreterà un altro dei personaggi più amati dalle bambine di tutte il mondo, la bambola Barbie, in un progetto live-action che la vedrà nei doppi panni di protagonista e produttrice. Il film è attualmente in fase di stesura per mano di Greta Gerwig e Noah Baumbach, con la Gerwig che dovrebbe anche guidare la regia.