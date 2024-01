Margot Robbie: 'Ecco perché ho sposato una persona comune che non è famosa ad Hollywood'

La star di Barbie Margot Robbie si è di recente confidata in un’intervista sul suo matrimonio con una persona non famosa a Hollywood.

Aldilà dell’amore ribadito da Robbie verso il marito Tom Ackerley, l’attrice protagonista nel nuovo film di Greta Gerwig ha rivelato di aver scelto appositamente di frequentare una persona lontana dai riflettori, queste le sue parole a E! News: “Gli piace stare dietro la macchina da presa. Non si lascia intimorire da queste cose. È semplicemente il migliore, è così divertente. Adoro la parola "normie", sì, come tutti i miei amici, tutti dicono: "È bello quello che fai, ma è più divertente uscire e parlare di altre cose". E io dico: " sì lo so.”

Ma chi è Tom Ackerley? Il marito di Margot Robbie effettivamente non è completamente estraneo al mondo di Hollywood, anzi. Ackerley è difatti un produttore cinematografico. I due si sono incontrati sul set di Suite Française nel 2013, e per il giovane produttore c’è stata anche un’apparizione davanti alla camera, precisamente in Harry Potter, come comparsa nei panni di uno studente serpeverde. “Mio marito è nei film di Harry Potter. Lo so, mi sono detta: "Se me lo avessi detto prima, ci saremmo sposati molto prima” ha detto scherzando la star di Babylon.

