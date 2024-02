Margot Robbie donna simbolo di Warner Bros: la star firma in esclusiva

Dopo aver firmato un nuovo contratto in esclusiva con Tom Cruise, la Warner Bros si è assicurata anche una delle star più famose del mondo, Margot Robbie, che nel 2023 ha spopolato grazie al successo planetario di Barbie, film realizzato proprio con Warner.

Lo studio, che ha incassato 1,45 miliardi di dollari in tutto il mondo con Barbie, in queste ore ha siglato un accordo di first look esclusivo con LuckyChap, la casa di produzione fondata da Margot Robbie e che l'attrice gestisce con i partner Tom Ackerley e Josey McNamara: Barbie è diventato il film di maggior successo nella storia della Warner, avendo superato anche il record stabilito da Harry Potter e I doni della morte: Parte 2, e ha ottenuto otto nomination agli Oscar, inclusa quella per il miglior film, e l'accordo con Margot Robbie rappresenta un altro fiore all'occhiello per i capi della sezione cinematografica della major, ovvero Michael De Luca e Pamela Abdy, come il già citato accordo con Tom Cruise e il recente acquisto del nuovo film di Ryan Coogler e Michael B. Jordan.

Queste mosse, che strizzano l'occhio al pubblico, hanno contribuito a contrastare il sentimento negativo che la società madre Warner Bros. Discovery e il CEO David Zaslav hanno attirato contro la major nei circoli creativi a causa delle controverse decisioni di accantonare film come Batgirl, Coyote vs. Acme e Scoob 2.

La LuckyChap di Margot Robbie nasce nel 2017 con I, Tonya, che valse all'attrice una nomination come migliore protagonista per aver interpretato la pattinatrice Tonya Harding. La società ha poi prodotto Promising Young Woman e Saltburn, entrambi della regista Emerald Fennell, mentre il film più recente è My Old Ass, che ha debuttato al Sundance il mese scorso ed è stato acquisito da Amazon MGM Studios.