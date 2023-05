Margot Robbie Donna Invisibile per i Fantastici 4 MCU è la cosa più bella che vedrete oggi

Le recenti indiscrezioni sul casting di Fantastici 4 dei Marvel Studios, che vorrebbero Margot Robbie in pole position per il ruolo di Donna Invisibile, hanno solleticato l'estro artistico dell'utente di Instagram Venomhology, che ha pubblicato una sensazionale fan-art disponibile in calce.

L'immagine, come potete vedere, cala l'attrice di Babylon e The Wolf of Wall Street nel Marvel Cinematic Universe, mettendole addosso il costume iconico di Sue Storm, alias la Donna Invisibile, uno dei quattro supereroi che compongono il team/la famiglia dei Fantastici Quattro: secondo le voci di corridoio delle ultime settimane, i Marvel Studios avrebbero offerto il ruolo della Donna Invisibile a Margot Robbie, e stando ai più noti scooper del settore l'attrice potrebbe 'saltare davanti' a tutte le principali concorrenti provinate per la parte, diventando tra l'altro una delle poche star a ricoprire un ruolo centrale sia nell'universo DC (nel quale interpreta Harley Quinn) sia in quello Marvel.

Al momento chiaramente non si hanno notizie ufficiali in merito, e l'unica cosa che i fan possono fare è ammirare l'arte di Venomhology disponibile nel post in basso. Vi ricordiamo che, sempre secondo i principali insider dell'industria, Adam Driver avrebbe firmato per il ruolo di Mr Fantastic nei giorni scorsi, col cast del film che includerà anche Antonio Banderas nel ruolo di Galactus. Ad ogni modo presto o tardi questo lunghissimo toto-casting per l'atteso film MCU giungerà a conclusione, dato che le riprese di Fantastici 4 inizieranno a gennaio 2024 e nelle prossime settimane ci si aspetta un annuncio in grande stile da parte dei Marvel Studios.

Voi quali attori sperate di vedere nel film? Ditecelo nei commenti.