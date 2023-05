Margot Robbie difende la 'sua' Barbie: 'Non dovrebbe essere sexy'

Portare sul grande schermo un personaggio tanto iconico quanto definito come Barbie è certamente un'arma a doppio taglio, soprattutto se la visione sempre appartenuta all'infanzia si sposta su un'asse più adulta: proprio per questo motivo Margot Robbie ha riflettuto su come il personaggio di Barbie è stato sessualizzato in Barbie.

Per l'attrice, che è anche produttrice con la sua casa di produzione LuckyChap, la bambola Mattel del nuovo film di Greta Gerwing e Noah Baumbach non dovrebbe essere sexy, ma bensì essere l'incarnazione della "Barbie Energy" che Margot Robbie ha ritrovato in Wonder Woman di Gal Gadot: "Dopotutto, Barbie è una bambola per bambini - ha detto l'attrice a Vogue - Sono tipo, 'Okay, è una bambola. È una bambola di plastica. Non ha organi. Se non ha organi, non ha organi riproduttivi. Se non avesse organi riproduttivi, proverebbe anche il desiderio sessuale?' No, non credo che potrebbe".

La riflessione ha toccato temi molto importanti che si affacciano su una sensibilità rinnovata nel mondo del cinema: "È sessualizzata - prosegue Robbie - Ma non dovrebbe mai essere sexy. Le persone possono proiettare il sesso su di lei. Sì, può indossare una gonna corta, ma perché è divertente e rosa ma non lo fa perché vuole che tu le veda il sedere".



Margot Robbie credeva che il film non sarebbe mai stato realizzato: eppure la data di uscita di Barbie è sempre più vicina. Curiosi di scoprire un nuovo lato di Barbie, lontano dalla bambola di plastica a cui siamo abituati?