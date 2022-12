Margot Robbie sul DC Universe: 'James Gun un colpaccio, pronta a rifare Harley Quinn'

Che Margot Robbie si fosse trovata bene a lavorare con James Gunn potevamo immaginarlo: la Harley Quinn vista in The Suicide Squad è risultata una versione assolutamente potenziata del personaggio visto nei film di David Ayer e Cathy Yan, per cui la notizia dell'ascesa del regista a capo dei DC Studios non può che far piacere all'attrice.

A conferma di ciò arrivano le parole di Robbie stessa, che dopo essersi detta a favore di una relazione tra Harley Quinn e Poison Ivy ha in effetti salutato con entusiasmo l'arrivo di James Gunn come nuovo presidente dei neonati studios eredi della tutt'altro che esaltante parentesi DC Films.

"Lo so, è folle. E poi Peter Safran, che era anche produttore di The Suicide Squad, quindi conosco molto bene entrambi e sono un duo fantastico. Penso che sia un colpaccio per DC" sono state le parole della star di The Wolf of Wall Street, che per quanto riguarda Harley Quinn ha invece aggiunto: "No, ne ho abbastanza di questa pausa, sono pronta a rifarlo ancora. Ho fatto Birds of Prey e The Suicide Squad uno dietro l'altro, quindi è stato un bel po' di Harley Quinn tutto insieme, ma è passato un po' di tempo. Ora sono pronta".

Vedremo quali saranno i progetti di Gunn per il futuro della nostra Harley, dunque: in giro, intanto, ci sono già indizi sul possibile piano decennale per il DC Universe.