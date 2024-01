Margot Robbie sarà davvero la protagonista del live-action di Frozen della Disney?

Il remake live-action di Frozen potrebbe essere in lavorazione in casa Disney, ma sarà davvero Margot Robbie la protagonista? Nelle ultime ore si è diffusa un'indiscrezione che avrebbe del clamoroso, ma non tutto è ghiaccio ciò che luccica...

Sui social si è infatti diffuso a macchia d'olio un suggestivo trailer che vede Margot Robbie nei panni di Elsa per il remake live-action di Frozen, ma possiamo assicurarvi che si tratta di un falso: o, meglio, di un elaborato e riuscitissimo fan-made, pubblicato dal canale YouTube Darth Trailer e che mostra Margot Robbie in costume nei panni della regina del ghiaccio, Elsa, e Kristen Bell che riprende il ruolo della sorella di Elsa, Anna, il personaggio che l'attrice ha doppiato nei film d'animazione della Disney. Nonostante si tratti di un bellissimo video in grado facilmente di conquistare i fan della saga (il conteggio delle visualizzazioni ha superato il milione), e per quanto in molti vorrebbero credere nella sua veridicità, purtroppo il trailer non ha alcun legame con la Disney e va considerato un falso.

La buona notizia comunque è che Disney sta sviluppando ufficialmente Frozen 3 e Frozen 4, confermati direttamente dal ceo della compagnia Bob Iger nelle scorse settimane. Inoltre, le voci sul progetto remake live-action di Frozen rimangono rumorose, con la Disney attualmente impegnata nel remake live-action di Oceania.

Nel frattempo, se siete curiosi, qui sotto potete trovare il fan-trailer di Frozen con Margot Robbie.