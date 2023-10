Margot Robbie era davvero completamente nuda in questa scena con Leonardo DiCaprio?

Margot Robbie era davvero completamente nuda nella famosa scena di The Wolf of Wall Street con Leonardo DiCaprio? I miti di Hollywood, si sa, sono spesso gonfiati per far parlare dei loro film e dei loro attori, ma cosa c'è di vero a proposito di questa sequenza diretta da Martin Scorsese?

Nonostante siano molti i meme e le bufale sull'argomento, la verità è che Margot Robbie non era completamente nuda durante la sequenza in questione, quella in cui il suo personaggio seduce il protagonista interpretato da Leonardo DiCaprio nella stanzetta rosa della figlia appena nata spalancando le gambe: il personaggio del film svela di non indossare le mutandine, ma il pubblico (che non può vedere oltre a ciò che viene inquadrato dalla cinepresa, viene tratto in inganno dall'esilarante reazione di Leonardo DiCaprio.

Tuttavia, la verità era già emersa nel 2014, circa un anno dopo l'uscita del film nelle sale di tutto il mondo, quando durante un'intervista con Daily Beast, l'attrice australiana aveva rivelato che durante la realizzazione di quella scena indossava della biancheria intima color pelle: nulla a che vedere, dunque, con la rappresentazione 'nature' delle parti intime di Sharon Stone nella controversa scena di Basic Instinct (un curioso punto di contatto tra le due attrici è che, come fatto notare già da molti in passato, The Wolf of Wall Street è essenzialmente un remake più scanzonato del capolavoro Casino, nel quale la bionda compagna del protagonista è interpretata proprio da Sharon Stone).

