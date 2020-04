Margot Robbie continua a perdere: dimezzato il prezzo di Birds of Prey in noleggio

Come molti altri titoli, il Birds of Prey con Margot Robbie e diretto da Cathy Yan è stato uno di quei titoli che hanno abbandonato prima del previsto le sale cinematografiche per uscire in Video on Demand in digitale, ma a quanto pare per il controverso e non particolarmente riuscito cinecomic Warner non si è rivelato tutto rose e fiori.

A sole due settimane dal suo debutto in digitale, infatti, il film ha già dimezzato il prezzo di noleggio da 19,99 dollari a 9,99. Non un buon segno, dopo così poco tempo, soprattutto visto che la concorrenza del Bloodshot con Vin Diesel o del bellissimo L'uomo invisibile di Leigh Whannell stanno ancora registrando ottime vendite, ma per Birds of Prey arriva ancora un altro macigno.



È infatti di poche ore fa un ulteriore drop del prezzo di noleggio, che è adesso di appena 5,99 dollari. Un taglio di prezzi in verità senza precedenti per un blockbsuter di Hollywood, dato che gli altri titoli in VOD non hanno ancora subito alcun drop. L'altra faccia della medaglia rivela però un fattore positivo per la Warner, dato che a quel prezzo Birds of Prey sta scalando adesso le classifiche del noleggio su iTunes.



Dovrebbe risalire la classifica fino almeno alla Top 10. Vi lasciamo alla recensione di Birds of Prey.