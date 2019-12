Margot Robbie era confusa dalla relazione tra Joker e Harley Quinn in Suicide Squad

Come rivelato nel Birds of Prey, Birds of Prey ripartirà dalla separazione tra Joker e Harley Quinn in quello che probabilmente sarà l'unico lieve collegamento diretto con il primo Suicide Squad.

La regista Cathy Yan, infatti, di recente ha confermato che Birds of Prey sarà ambientato in una linea temporale parallela, ma di fatto il film seguirà l'emancipazione di Harley dopo la rottura definitiva con il clown/gangster interpretato da Jared Leto.

Margot Robbie, che tornerà a vestire i panni del personaggio per la terza volta anche nel The Suicide Squad di James Gunn, durante una visita al set ha rivelato di aver sempre faticato a capire il rapporto tra i due.

"La sua relazione con Joker nel primo film mi ha sempre confuso" ha detto l'attrice. "In questo invece la conosciamo lontana da Joker. E in effetti capisco la loro separazione. Credo che sia una situazione che tutti possono comprendere. Anche se lei fa saltare tutto in aria, e io ovviamente no, capisco i motivi che che l'hanno spinta a pensarla in un certo modo."

Per scoprire come si comporterà Harley Quinn dopo la separazione dovremo attendere il 6 febbraio 2020, data in cui il film arriverà nelle sale italiane. Per altre notizie, vi rimandiamo alla clip di Birds of Prey mostrata ai The Game Awards.