Margot Robbie, la confessione: 'Ho dormito per due anni con il cartonato di John Cena'

Il passato di Margot Robbie nasconde un oscuro segreto che lega la nostra Harley Quinn al suo collega di The Suicide Squad John Cena: nel corso di una recente intervista, l'attrice ha infatti svelato un retroscena relativo ai suoi 20 anni che coinvolge il suo ex, un letto e... L'ex-wrestler.

Le cose sono in realtà meno torbide di quanto possano apparire: stando al racconto di Robbie, che è anche tornata a parlare del ratto regalatole da Jared Leto, la nostra avrebbe infatti dormito per circa due anni con un cartonato di Cena a grandezza naturale in camera da letto, tutto a causa dell'insana passione del suo ex per la star WWE.

"Guardavo molto la WWE da ragazzina. All'epoca amavo The Undertaker. Poi, durante l'adolescenza, smisi di seguirla. Poi però, durante i miei primi 20 anni, ebbi questo fidanzato che era ossessionato da John Cena. Lo amava al punto da vestirsi come lui per il suo 21esimo compleanno e da avere un suo cartonato in camera da letto. Quindi ho dormito per due anni con un cartonato a grandezza naturale di John Cena in camera da letto" sono state le parole di Margot Robbie.

Siamo sicuri che, a questo punto, per la nostra Margot non sarà stato difficile legare con il suo collega una volta sul set del nuovo film DC! Tornando a noi, intanto, James Gunn ha ammesso di volere che The Suicide Squad sia il cinecomic definitivo.