Margot Robbie conferma di star lavorando ad un altro spin-off di Harley Quinn

La conferma del potenziale ritorno di Margot Robbie nei panni digià il prossimo anno, era più o meno scontato. Adesso è la stessa attrice a svelare che tornerà ad interpretare effettivamente il personaggio il prossimo anno.

L'attrice dovrà tornare ad interpretare il personaggio in un bel paio di pellicole come Suicide Squad 2 di Gavin O'Connor che, secondo i rumor, introdurrà persino il personaggio di Black Adam (Dwayne 'The Rock' Johnson); Gotham City Sirens, in cui la vedremo affiancata ad altre villain dell'Universo di Batman come Catwoman e Poison Ivy; un film spin-off su Harley e Joker.

Ma non solo. Nell'intervista con Mtv, la Robbie ha confermato, inoltre, di star sviluppando un altro film totalmente incentrato su Harley Quinn che, secondo le parole dell'attrice, sarà "totalmente separato" dagli altri film della saga. Confusi? A rendere ancora più confuso il tutto, le altre dichiarazioni della Robbie che lasciano intendere che in questo nuovo spin-off il suo personaggio avrà bisogno di un "team" al suo fianco... che sia un'altra versione, dunque, di Gotham City Sirens? O sia tutt'altro film?

Sicuramente le cose, al momento, sono piuttosto confuse. E' probabile che, con l'arrivo del nuovo anno, la Warner Bros. Pictures chiarisca una volta per tutte la situazione ed i film che sono effettivamente in fase di sviluppo.