Margot Robbie conferma: nessun cameo per il Joker di Jared Leto in Birds of Prey

Strano destino quello del Joker interpretato da Jared Leto, parte della coppia più iconica del DC Extended Universe e al tempo stesso quasi immediatamente dimenticato, messo in ombra dal suo successore Joaquin Phoenix e dalla sfavillante personalità dell'altra metà stessa della coppia, quell'Harley Quinn ora protagonista di Birds of Prey.

Sì, perché nel caso non bastasse già lo straordinario successo ottenuto dal Joker di Todd Philips a far cadere nel dimenticatoio la performance (già all'epoca, va detto, non proprio apprezzatissima) di Leto arriva ora il film con Margot Robbie unica protagonista ad affossare definitivamente qualunque velleità di ritorno dell'attore di Suicide Squad.

Sin dal primo trailer del film è stato infatti chiarissimo che per Joker non ci sarebbe stato spazio: Birds of Prey vuole puntare unicamente sulla verve di Harley Quinn, forse l'unica protagonista di Suicide Squad a superare indenne la prova del tempo. Qualcuno, comunque, nutriva ancora la speranza che la nemesi di Batman potesse apparire anche solo per un cameo nel film di Cathy Yan, ma a quanto pare è destinato a restare deluso.

Secondo quanto riportato da Variety, infatti, Margot Robbie avrebbe ancora una volta confermato che Joker non sarà presente neanche per poche scene, fatto fuori da quel semplice e perentorio "Io e Joker ci siamo lasciati" che sentiamo pronunciare ad Harley Quinn in una delle prime scene del trailer. Robbie ha voluto porre l'accento sul sottotitolo del film, La Fantasmagorica Rinascita di Harley Quinn, che riassume nella maniera più chiara possibile le intenzioni del lungometraggio: raccontare le vicende di quella metà della mela che più è risultata efficace, tagliando una volta per tutte il legame con l'altra metà.

Margot Robbie, comunque, ha ammesso che anche in Birds of Prey Harley correrebbe subito da Joker; se è vero che il cuore del suo personaggio appartiene a Jared Leto, però, l'attrice di Birds of Prey si è complimentata con Joaquin Phoenix per il suo Joker.