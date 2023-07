Margot Robbie compie 33 anni: ecco per quale motivo rifiutò di posare per Playboy!

In occasione del suo 33esimo compleanno, non si può far altro che raccontare quanto i principi di Margot Robbie siano sani e coerenti. L'attrice, infatti, nonostante spesso utilizzi il suo corpo come strumento fondamentale del suo lavoro, si rifiutò di posare per una delle riviste più rinomate del pianeta.

Dopo l'enorme successo raggiunto con The Wolf of Wall Street per Margot Robbie, ovviamente, si aprirono aperte le porte del paradiso. Quando fu scritturata nel film era appena arrivata ad Hollywood come giovanissima attrice semisconosciuta che aveva recitato un ruolo di rilievo per Martin Scorsese accanto ad un Leonardo DiCaprio al picco della sua carriera. Insomma, altre attrici avrebbero fatto di tutto per sbancare il lunario.

Pare però che i principi della Robbie siano molto più sani di quello che inizialmente avevano pensato la riviste che, da un momento all'altro, avevano iniziato a chiederle di posare per le loro copertine. L'attrice suscitò fin da subito l'attenzione di Hugh Hefner, ex patron, ormai defunto, della rivista Playboy. La Robbie rifiutò immediatamente la proposta di Hefner di posare per loro, dichiarando che, nel corso della sua carriera, si sarebbe spogliata solamente per scopi artistici. Negli anni a venire la Robbie ha fatto più di una scena di nudo ma sempre contestualizzate e con uno scopo narrativo rispetto la storia dei film. La Robbie bevve addirittura degli shot di tequila prima della scena di nudo di The Wolf of Wall Street ma comunque riuscì a portarla a termine per il bene della pellicola.

