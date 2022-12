Margot Robbie come il monolite di 2001 Odissea nello Spazio nel primo trailer di Barbie

Come promesso, pochi istanti fa è arrivato online il primo trailer di Barbie, nuovo film di Greta Gerwig con protagonista Margot Robbie prodotto e distribuito da Warner Bros. Discovery.

Nel filmato, come sempre disponibile all'interno dell'articolo, Margot Robbie fa il verso al monolite di 2001 Odissea nello Spazio di Stanley Kubrick mentre una voce in sottofondo spiega che le bambole sono sempre esistite fin dall'alba dell'umanità: un gruppo di bambine sta giocando nel deserto (come le scimmie di 2001) e a un certo punto la Barbie di Margot Robbie si manifesta per mostrare loro una nuova era di giochi e bambole, vestiti alla moda e occhiali da sole all'ultimo grido. Negli ultimi istanti del filmato, poi, si fa anche in tempo a intravedere il mondo di plastica rosa di Barbie, il Ken di Ryan Gosling e il personaggio di Simu Liu, interprete di Shang-Chi nel Marvel Cinematic Universe.

Ricordiamo che il film, diretto da Greta Gerwig e scritto dalla Gerwig insieme a suo marito Noah Baumbach, racconterà la storia di una bambola, che vive nel fantastico mondo di Barbieland ma che un giorno viene cacciata via perché non abbastanza perfetta. È così che la bambola decide di mettersi in viaggio e vivere un'avventura in un altro mondo, quello reale. Nel cast, oltre alle star già citate, anche Emma Mackey, Will Ferrell, America Ferrera, Kate McKinnon, Michael Cera, Alexandra Shipp, Issa Rae, Emerald Fennell e Scott Evans.

Barbie uscirà il 20 luglio 2023, lo stesso giorno di Oppenheimer di Christopher Nolan.