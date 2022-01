Da Margot Robbie a Chris Evans: 5 star e i loro doppelganger famosi

Le star di Hollywood sono abituate ad avere dei sosia tra i comuni mortali ma talvolta, succede che siano proprio i colleghi dello showbiz ad avere con loro incredibili somiglianze. Vediamo ora insieme i 5 casi più eclatanti di doppleganger famosi.

La bellissima, bravissima e biondissima Margot Robbie, di recente vittima di uno spietato body shamig, ha molti tratti in comune con Samara Weaving, la 29enne attrice e modella australiana, nipote del più celebre Hugo Weaving.

Come non notare poi i molti tratti in comune tra Isla Fisher e Amy Adams, apparse entrambe in Animali Notturni. Le due attrici sono assai somiglianti soprattutto per via della loro iconica chioma rossa.

Chris Evans poi, può vantare una certa rassomiglianza con Chace Crawford, la star di The Boys salita alla ribalta per il suo ruolo di Nate Archibald in Gossip Girl. E non è forse un caso che entrambi siano entrati a far parte del mondo dei supereroi, come Captain America del MCU il primo e, come Abisso in The Boys il secondo.

E passando da una star del Marvel Cinematic Universe all'altra, Zoe Saldana mette in difficoltà perfino sua madre che di tanto in tanto la scambia con la star di Westworld Thandie Newton. Infine, ma non per importanza, sicuramente qualche volta vi sarà capitato di confondere, guardandoli senza troppa attenzione, Elijah Wood e Daniel Radcliffe, due dei frnachise di più grande successo degli ultimi 20 anni. E voi, avete notato altri doppleganger nel mondo del cinema? Fatecelo sapere nei commenti.