Margot Robbie e Checco Zalone in home video: date di uscita per Tolo Tolo e Birds of Prey

Possiamo finalmente comunicarvi le date di uscita ufficiali per le versioni dvd e blu-ray di Tolo Tolo, il quinto film di Checco Zalone che per la prima volta in carriera ricopre anche il ruolo di regista, e Birds of Prey, nuovo cinecomic DC Films con protagonista Harley Quinn.

Il primo film, che racconta la storia di Checco, un uomo che trova accoglienza in Africa ma che a causa di una guerra è costretto a fare ritorno in Italia percorrendo la tortuosa rotta dei migranti, sarà disponibile a partire dal 10 settembre: tra i contenuti extra del film, capace di incassare più di 45 milioni di euro al box office italiano, citiamo il videoclip “Immigrato” e il backstage delle riprese, durate circa 9 mesi dal primo ciak in Kenya, passando per il deserto del Marocco e Malta fino all'Italia.

Sempre a partire dal 10 settembre, in occasione dell’arrivo in Home Video di “Tolo Tolo”, sarà disponibile in DVD lo speciale cofanetto con tutti i cinque grandi successi cinematografici di Checco Zalone (Quo Vado, Che bella giornata!, Cado dalle nubi, Sole a catinelle e, in aggiunta, la novità Tolo Tolo), mentre dallo stesso giorno sarà disponibile anche la versione dvd, blu-ray e 4K blu-ray di Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn).

Tra le altre uscite anche Il Diritto di Opporsi in DVD e Blu-Ray e La mia banda suona il pop in DVD.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla recensione di Birds of Prey e alla recensione di Tolo Tolo.