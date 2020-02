Margot Robbie, Charlize Theron e Nicole Kidman nel trailer italiano di Bombshell

Candidato agli Oscar 2020 per il Miglior Trucco e soprattutto per Miglior Attrice Protagonista a Charlize Theron e Miglior Attrice Non Protagonista a Margot Robbie, il Bombshell diretto da Jay Roach (L'ultima Parola, Austin Powers) si presenta oggi al mercato nazionale con il primo trailer ufficiale in italiano.

Il lungometraggio, precedentemente noto con il titolo di Fair & Balanced, non va confuso con The Loudest Voice con Russell Crowe, mini-serie Showtime incentrata curiosamente sugli stessi identici eventi: il film, infatti, è narrato dal punto di vista delle tre giornaliste interpretate dalle star, mentre la serie tv ha per protagonista assoluto l'ex boss di Fox News.

Nicole Kidman veste i panni di Gretchen Carlson, ex conduttrice di Fox News che denuncerà Roger Ailes (John Lithgow) nell’estate del 2016 per molestie sessuali, Margot Robbie (Suicide Squad, C'Era Una Volta a Hollywood) sarà una fittizia produttrice associata di Fox News, mentre il premio Oscar Allison Janney (Tonya) sarà Susan Estrich, l’avvocato di Ailes che lo rappresenterà legalmente nelle sue battaglie in aula. A chiudere la cerchia del cast ci sono l’interprete Kate McKinnon (Ghostbusters), Mark Duplass ed Alice Eve.

La Theron invece vestirà i panni di Megyn Kelly. Bombshell è atteso nelle sale italiane il prossimo 26 marzo 2020.