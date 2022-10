Margot Robbie e Cara Delevingne assalite da un paparazzo, gli amici lo mandano in ospedale

Come riportato da TMZ, Margot Robbie e Cara Delevingne, che dopo aver recitato entrambe in Suicide Squad sono rimaste ottime amiche, si trovavano a Buenos Aires quando sono state raggiunte da un paparazzo che le ha riprese in un modo considerato fin troppo invadente e incurante della loro privacy. Non è finita bene per il fotografo, rimasto ferito.

Secondo il report, l'incidente ha portato un fotografo a rivolgersi alla polizia, denunciando un'aggressione. Le fonti hanno informato TMZ che Robbie e Delevingne stavano lasciando il Patagonia Sur nel quartiere di La Boca ieri mattina e si accingevano a prendere un Uber quando tutto è precipitato.

Quanto emerge dalla descrizione dell'accaduto afferma che un fotografo si è avventato su Robbie e Delevingne mentre salivano in macchina. TMZ afferma che il fotografo era "aggressivo" e "si intrometteva nella loro privacy", il che ha portato l'autista dell'Uber ad allontanarsi mentre Robbie non era ancora entrata del tutto nell'auto. È stato riferito che Robbie ha dovuto saltare fuori dal veicolo in movimento per evitare gravi lesioni. Nel frattempo, la Delevingne era già nell'auto mentre questa si allontanava. A quanto pare, il fotografo ha scattato altre foto a Robbie mentre era a terra, facendo intervenire gli amici dell'attrice candidata all'Oscar.

Secondo quanto riporta Infobae, il fotografo, Pedro Alberto Orquera, si è ritrovato con un braccio rotto e la testa insanguinata dopo che gli amici di Robbie lo avrebbero picchiato. I due amici in questione sarebbero in stato di fermo e sono stati identificati come Jac Rhis Hopkins e Josei Mac Namara Callum. TMZ sostiene che i due uomini non sono guardie del corpo. Al momento non è chiaro se le persone coinvolte siano state arrestate dalla polizia. TMZ ha contattato i rappresentanti di Robbie e Delevingne, ma non ha ottenuto risposta. Al momento in cui scriviamo, nulla di quanto accaduto è stato confermato dalle persone coinvolte.

Poco tempo fa, Margot Robbie era apparsa in lacrime dopo una visita a casa di Cara Delevingne a causa delle condizioni di salute della modella e attrice; tuttavia, qualche giorno fa Cara Delevingne è riapparsa in pubblico rassicurando tutti sulle sue condizioni.