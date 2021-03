Margot Robbie: tutti i cambiamenti di Harley Quinn dai tempi di Suicide Squad

Margot Robbie sta per tornare nei panni dell'amatissima Harley Quinn nell'attesissimo The Suicide Squad scritto e diretto da James Gunn, in uscita il prossimo agosto al cinema e su HBO Max, ma il secondo capitolo del franchise (anche soft-reboot) è solo l'ultimo film che ha per protagonista la Regina del Crimine di Gotham.

Il primo film in cui abbiamo visto la versione live-action del personaggio, Suicide Squad di David Ayer, è uscito nel 2016 riscuotendo non così tanti successo tra pubblico e critica, ma alla fine proprio Harley Quinn ha dimostrato di poter effettivamente cambiare ed evolvere pur restando fedele alla sua natura di cattiva. Obiettivamente, il ritratto della Quinn fatto dalla Robbie è probabilmente la cosa migliore del film di Ayer, quella che effettivamente ha creato anche un seguito e generato più consenso, tanto da convincere Warner Bros. a puntare i riflettori cinecomic proprio sulla Regina del Crimine di Gotham.



È così arrivato Birds of Prey di Cathy Yan, focalizzato direttamente sull'emancipazione di Harley Quinn dal suo passato, direttamente dal Joker. Un film al femminile potente e ritmato ma non così entusiasmante come avrebbe potuto, dove è sempre e comunque la figura di Harley il perno centrale del racconto e delle migliori sequenze on screen, qui molto più centrale e protagonista, più eccentrica, più divertita, diversa anche, perché scollegata dalla sua love story con il Clown Criminale.



E ora non vediamo l'ora di scoprire cosa avrà da regalarci in The Suicide Squad di James Gunn.