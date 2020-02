Margot Robbie su Birds of Prey, le scene più divertenti, la sua Harley e... Trainspotting

Birds of Prey (e la ntasmagorica rinascita di Harley Quinn) è da oggi nelle sale (qui potete trovare la nostra recensione di Birds of Prey), e la sua protagonista, Margot Robbie, racconta ai microfoni di Collider qualcosa in più sulla pellicola.

Alla domanda dell'intervistatore sul percorso fatto dalla Harley di Suicide Squad a quella vediamo nella pellicola attualmente in sala, la Robbie spiega che questa versione è molto differente, più vulnerabile, e anche più fuori di testa, per certi versi, ma "La più grande differenza tra la Harley di Suicide Squad e quella di Birds of Prey è ovviamente il fatto di non stare più col Joker, che lei vi dirà di aver preso bene, ma sappiamo che non è così. [...] E poi il suo essere narratrice della propria storia (e delle altre). Lo spettatore vede l'azione dalla sua prospettiva, anche se spesso non è quella corretta, anzi... [...] Ma sapete, è un lato di Gotham che non avevamo ancora visto".

Sul set si è lavorato duro, ma tanto è stato anche il divertimento: "Ci siamo divertiti davvero un sacco. Credo che una delle scene più entusiasmanti sia stata quella dove eravamo un po' tutti. È curioso vedere come tutti quegli elementi e quelle storyline così differenti vengano a convergere tra loro. Poi anche il tono dei dialoghi... Spesso in questo genere di film non hai l'opportunità di portare in scena così tanti dialoghi insieme, e non so, è stata una delle mie parti preferite" racconta l'attrice.

E quando si nomina Ewan McGregor... "Quattro anni fa, quando parlavamo di cosa volevamo ottenere con questo film, Trainspotting [con Ewan McGregor] era uno dei nostri punti di riferimento. Una delle cose che non volevo era cadere vittima della struttura in 3 atti a cui sto davvero facendo il callo. È qualcosa che ti aspetti. Perciò un film come Trainspotting, che sembra caotico, ma è trova sempre il modo di soddisfare, e quando lo analizzi effettivamente riprende abbastanza perfettamente la struttura in 3 atti, ma non lo dà a vedere, è qualcosa che abbiamo sempre avuto in mente. E poi, anni dopo ecco arrivare Ewan. Sono davvero grata per tutto questo". In effetti, Margot Robbie aveva già parlato della struttura non lineare della narrazione di Birds of Prey, in precedenza.



Ad ogni modo, il film sembra essere piaciuto alla critica, ottenendo un 92% su Rotten Tomatoes.